Coronavirus : 20 nouveaux morts de l'épidémie en Centre-Val de Loire ; plus de 500 décès au total

On déplore 20 nouveaux décès ce samedi en Centre-Val de Loire, selon le bilan transmis par l'Agence régionale de santé. Mais il y a moins de patients en réanimation et une hausse des retours à domicile après hospitalisation.

L'épidémie de Covid-19 a désormais provoqué la mort de plus de 500 personnes en Centre-Val de Loire. On déplore au total 510 victimes depuis le début de cette crise sanitaire. Selon l'Agence régionale de santé, ce samedi, 20 personnes supplémentaires ont perdu la vie : 11 décès en milieu hospitalier et 9 décès dans les Ehpad.

Ce samedi, en milieu hospitalier, on déplore 4 décès de plus dans le Loiret, 3 nouvelles victimes en Indre-et-Loire, 2 morts dans l'Indre, 1 décès supplémentaire dans le Loir-et-Cher et 1 mort dans le Cher

Ce samedi, dans les Ehpad, le Covid-19 a fait 5 nouveaux morts dans l'Indre et 4 dans le Cher

Plus de 500 morts depuis le début de l'épidémie dans notre région

La région Centre-Val de Loire fait partie des plus touchées par l'épidémie de coronavirus. Le bilan est lourd : 510 personnes sont mortes au total. On déplore 276 décès en milieu hospitalier et 234 dans les Ehpad.

Eure-et-Loir : 62 morts en milieu hospitalier et 54 dans les Ehpad

Loiret : 53 morts en milieu hospitalier et 35 dans les Ehpad

Cher : 41 victimes dans les hôpitaux et 44 dans les Ehpad

Indre : 41 morts en milieu hospitalier et 49 dans les Ehpad

Indre-et-Loire : 48 décès à l'hôpital et 27 dans les Ehpad

Loir-et-Cher : 31 décès à l'hôpital et 25 dans les Ehpad

Une baisse des patients en réanimation ; une hausse des retours à domicile

En région Centre-Val de Loire, on compte 167 personnes actuellement en réanimation. C'est sept patients de moins en une journée. C'est une donnée importante à retenir. Cela signifie qu'il y a plus de sorties de patients en réanimation que d'entrées en soins très lourd.

Autre donnée positive et qu'il est important de donner pour avoir un aperçu global de cette épidémie : en Centre-Val de Loire, 853 personnes ont pu rentrer chez elles après une hospitalisation pour une contamination au Covid-19. C'est 30 personnes de plus qui ont pu sortir de l'hôpital en une journée. Là aussi, c'est une tendance importante.

L'Indre et le Cher, deux départements très touchés

Sur les 510 victimes à déplorer en Centre-Val de Loire depuis le début de l'épidémie, 175 étaient prises en charge en Berry : 90 dans l'Indre et 85 dans le Cher. Les deux départements berrichons sont une nouvelle fois endeuillés ce samedi. 7 personnes sont mortes dans l'Indre (5 en Ehpad et 2 en milieu hospitalier) et on compte 5 décès dans le Cher (4 en Ehpad et 1 à l'hôpital).

Pas de nouvelle victime en Eure-et-Loir

Une lueur d'espoir en Eure-et-Loir. C'est le département qui compte le plus de morts en Centre-Val de Loire, avec 116 victimes. Mais ce samedi, selon les données de l'ARS, il n'y a pas eu nouveaux décès en Eure-et-Loir.

4 nouveaux morts dans le Loiret

Dans le Loiret, la mortalité reste plus importante en milieu hospitalier par rapport aux décès en Ehpad. Ce samedi, quatre patients sont morts dans les hôpitaux du département. 88 personnes sont décédées dans le Loiret au total.

3 morts en milieu hospitalier en Touraine

En Indre-et-Loire, le Covid-19 a fait trois nouvelles victimes, toutes en milieu hospitalier. Au total, 75 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'épidémie de coronavirus.