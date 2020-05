Coronavirus : 11 nouveaux morts du Covid-19 en Centre-Val de Loire

Ce samedi, onze nouvelles personnes sont mortes du Covid-19 en région Centre-Val de Loire, selon le bilan de l'Agence régionale de santé. On déplore neuf décès dans les Ehpad et deux en milieu hospitalier. Le département d'Indre-et-Loire est le plus touché ce samedi avec six victimes en Ehpad.

On observe progressivement un ralentissement de la mortalité de l'épidémie. Sur les sept derniers jours, 88 personnes ont perdu la vie. Entre le 18 et le 25 avril, 136 personnes étaient mortes en Centre-Val de Loire. Malgré tout, l'épidémie de coronavirus reste meurtrière : elle a fait 734 victimes dans la région depuis le début de la crise sanitaire.

Le point positif, c'est la baisse du nombre de patients en réanimation qui se poursuit. Ce samedi, on en compte 113 en Centre-Val de Loire selon l'ARS. C'est trois de moins en 24 heures.

Ce samedi 2 mai, le bilan département par département est le suivant :