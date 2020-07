Coronavirus : le gouvernement travaille sur plusieurs scénarios de reconfinement

Y aura-t-il un reconfinement? Le gouvernement, tout en espérant ne pas y avoir recours, y travaille. Plusieurs scénarios sont à l'étude, notamment un reconfinement localisé, à l’échelle d’un département, d’une ville, ou éventuellement d'un quartier.

Selon les informations de Radio France, le gouvernement travaille à quatre scénarios de lutte contre le Covid-19, avec des mesures progressives :

Limitation des déplacements

Interdiction des rassemblements

Fermeture des bars et des restaurants.

Le ministère de la Santé affirme que ce ne sont que des hypothèses de travail et qu'il ne faut pas y voir une volonté de confiner la Mayenne et la Bretagne, deux régions où la circulation du virus s’est accéléré ces derniers temps.

Scénario du pire envisagé ?

Le retour au confinement total, que le gouvernement veut éviter, au regard de ses conséquences désastreuses, particulièrement pour l'économie, fait partie des quatre scénarios, mais n'est pas privilégié.

L'accès aux tests facilité peut-être dès cette semaine

Les autorités de santé espèrent mettre en œuvre rapidement, peut-être dès cette semaine, un des souhaits d’Emmanuel Macron : l’accès aux tests sans prescription médicale. Ils pourraient se faire via un texte de loi ou avec des bons de la caisse d’Assurance Maladie envoyés directement à la population.

Le ministère de la Santé veut aussi accélérer la mise en service des tests salivaires, jugés plus simples et surtout moins désagréables que les tests par écouvillons, ces grands cotons-tiges nécessaires aux prélèvements nasaux. Le but : que tout le monde puisse se faire dépister, y compris sur son lieu de vacances.