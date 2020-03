Coronavirus : nouvel appel aux dons des hôpitaux de Valence et Romans

Les jours passent et l'alerte lancée par les soignants reste la même : ils manquent de matériel de protection. Les hôpitaux de Valence et de Romans-sur-Isère appellent à la générosité pour protéger leurs soignants. Ils ont toujours besoin de surblouses, gants, masques et de lunettes de protection.

Les hôpitaux de Valence et de Romans-sur-Isère appellent à la générosité pour protéger leurs soignants. A Romans, les surblouses manquent cruellement. Toute entreprise, collectivité ou particulier disposant de surblouses à manches longues ou de combinaisons à manches longues à usage unique peut contacter les Hôpitaux Drome Nord au 04 75 05 75 62.

A Valence, le syndicat CGT du centre hospitalier a publié une vidéo sur Facebook pour alerter les citoyens sur la pénurie de masques et de matériel de protection. "Plus que jamais, nous avons besoin de matériel, la situation se dégrade. Il y a de plus en plus de patients hospitalisés", précise le syndicat. La semaine dernière, un premier appel aux dons avait été lancé. Les gants, charlottes, surblouses, lunettes et masques récoltés sont déjà épuisés.

"Nous acceptons tous les masques, même périmés"

Les soignants du syndicat CGT sont à la recherche de tout type de masques, "même périmés". Ils en appellent aux particuliers mais aussi aux entreprises du bâtiment, de l'industrie, aux centres de beauté. "Aidez-nous ! Les applaudissements c'est bien, mais maintenant il faut agir. Le pic épidémique n'est pas encore arrivé", alertent les soignants. Vous pouvez les joindre au 04 75 75 75 24 ou par mail : cgtchv@gmail.com