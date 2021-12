Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine : la circulation du virus s'intensifie, les 20-29 ans particulièrement touchés

Cette dernière semaine, 29.534 nouveaux cas de Covid-19 ont été identifiés en région Nouvelle Aquitaine "soit près de 6 000 de plus que la semaine précédente" constate Santé Publique France. Les taux d’incidence et de positivité repartent à la hausse. Le taux d'incidence régional est désormais de 492,2 pour 100 000 habitants (il était de 393, la semaine précédente). La circulation du virus est notamment en forte augmentation en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques.

Retrouvez plus bas dans l'article les principaux indicateurs de l'évolution de la pandémie de coronavirus en Nouvelle-Aquitaine issus de Santé Publique France.

Une reprise de la circulation du virus

"La circulation virale s’intensifie" dans la majorité des 12 départements explique Santé Publique France mais elle reste relativement stable dans trois départements : la Charente, la Vienne et le Lot-et-Garonne. Ce dernier est le seul département qui voit son taux d'incidence légèrement baisser. "Les indicateurs virologiques les plus élevés de la région sont désormais observés en Gironde" avec un taux d'incidence de 682 cas pour 100.000 habitants au 26 décembre "et dans les Pyrénées-Atlantiques" dont le taux d'incidence atteint les 670 cas pour 100.000 habitants.

Le nombre de cas de coronavirus augmente en Creuse même si son taux d'incidence reste le plus bas de la région (258 cas pour 100 000 habitants). "Parallèlement à la hausse ou à la stabilité des taux d’incidence et de positivité, l’activité de dépistage est relativement stable ou en diminution dans tous les départements" poursuit Santé Publique France.

Un virus qui touche davantage les jeunes adultes

"La circulation virale s’intensifie chez les 10-49 ans, et plus particulièrement chez les jeunes adultes âgés entre 20 et 29 ans" précise Santé Publique France. Le taux d'incidence dans cette tranche d'âge atteint les 1110 cas pour 100.000 personnes. Les 80-89 ans présentent toujours le taux d’incidence le moins élevé avec 100 cas de Covid pour 100 000 habitants. "Cette dernière semaine, le taux de dépistage est en hausse dans toutes les tranches d’âge, excepté chez les moins de 20 ans où il diminue fortement".

Les hospitalisations diminuent

"Les nombres de nouvelles hospitalisations en secteur conventionnel et en services de soins critiques en région Nouvelle-Aquitaine diminuent" indique Santé Publique France. 417 nouvelles hospitalisations ont été recensées (contre 477 la semaine d'avant) et 97 nouvelles admissions en réanimation (contre 119). "La plupart des admissions en secteur conventionnel concernent des personnes âgées de 60 ans et plus (66 %) ; les 60-79 ans représentent environ 41 % des admissions en soins critiques et les 40-59 ans environ 40 %" précise le bulletin.

Moins de dose de rappel pendant les fêtes

Santé Publique France observe toujours "des disparités [...] avec des couvertures vaccinales variant de 75,9 % dans le Lot-et-Garonne à 82,8 % dans les Landes et en Charente-Maritime" pour la vaccination complète (deux doses).

Les vacances de Noël ont eu un effet sur la vaccination explique Santé Publique France, chiffres à l'appui : "Le nombre hebdomadaire de doses de rappel {la troisième dose, ndlr] injectées a fortement diminué. Près de 180 000 doses de rappel de moins ont été injectées par rapport à la semaine précédente ; 277 964 individus ont tout de même reçu cette dose". Plus de deux millions de Néo-Aquitains ont reçu une dose de rappel soit 37,5 % de la population générale.

Les chiffres du coronavirus en Nouvelle-Aquitaine