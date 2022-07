Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : le taux d'incidence de la région a presque doublé en une semaine

En Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence continue d'augmenter en une semaine, il a même quasiment doublé : 1157 cas pour 100.000 habitants en semaine 26 (du 27 juin au 3 juillet) contre 668 la semaine d'avant selon les données publiées ce vendredi par Santé Publique France dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire. Les départements les plus touchés dans la région sont la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques suivis de près par les Landes et la Corrèze. Le taux de positivité de tests atteint désormais 37,6 % et "plus d’un Néo-aquitain sur 100 s’est révélé positif au SARS-CoV-2" cette semaine explique Santé Publique France.

Aucune classe d'âge n'est épargnée par cette forte poussée du Covid-19. Le taux de positivité des tests varie de +3,4 points chez les 40-50 ans à plus de 6,4 points chez les 70-80 ans. Les taux d'incidence atteignent les 1523 cas pour les 20-30 ans, les 1500 pour les 30-40 ans.

Où en est-on dans chaque département ?

Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Landes et Corrèze sont les départements les plus touchés avec des taux d'incidence qui dépassent les 1100 cas pour 100.000 habitants en semaine 26. La Charente, la Creuse et le Lot-et-Garonne ont les taux les plus bas de la région même s'ils restent très élevés. Cette forte hausse des indicateurs virologiques est associée à une forte activité de dépistage. C'est en Gironde que l'on teste le plus : plus de 3800 dépistages pour 100.000 habitants, soit un taux de positivité des tests de 36,6%.

Les taux d'incidence en semaine 25

À titre de comparaison, voici les taux d'incidence de la semaine précédente.

Charente : 494

Charente-Maritime : 625

Corrèze : 797

Creuse : 564

Dordogne : 640

Gironde : 776

Landes : 690

Lot-et-Garonne : 430

Pyrénées-Atlantiques : 669

Deux-Sèvres : 544

Vienne : 677

Haute-Vienne : 713

"La hausse du nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles dans la région, observée depuis le début du mois de juin, se poursuit en semaine 26 (501 contre 423 en semaine 25)" indique le bulletin de Santé Publique France "Le niveau atteint est proche de ce qui était relevé à la fin de l’année 2021" poursuit l'agence. En revanche, le nombre des admissions en soins critiques (en réanimation) reste stable par rapport à la semaine précédente (30 contre 35 en semaine 25). Les 60 ans et plus représentent 83% des admissions en réanimation.

"Le nombre de décès survenus en milieu hospitalier est relativement stable depuis fin mai : 16 décès ont été déclarés en semaine 26 (données non consolidées) contre une moyenne de 19 au cours des 4 semaines précédentes. Une grande majorité de ces nouveaux décès concerne les personnes âgées de 80 ans et plus" indique également Santé Publique France.