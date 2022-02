Coronavirus : le taux de positivité baisse en Nouvelle-Aquitaine pour la première fois en deux mois

Jauges, télétravail, masque : la France a franchi un nouveau cap dans l'allègement des mesures sanitaires pour faire face à la pandémie de Covid-19 cette semaine. En Nouvelle-Aquitaine, les indicateurs semblent encourageants sur la seconde semaine de février avec une baisse du taux d'incidence et du nombre de nouvelles hospitalisations. Le taux de positivité des tests est même en baisse pour la première fois en sept semaines, précise Santé publique France dans son dernier bulletin ce vendredi.

Le taux de positivité en baisse pour le première fois depuis le début de la cinquième vague

Pour la première fois en sept semaines, le taux de positivité des tests est en baisse, mais reste à un niveau élevé, 38% des tests réalisés la semaine dernière ont révélé une infection au coronavirus la semaine dernière en Nouvelle-Aquitaine. C'est toujours en Charente qu'il est le plus élevé à environ 42,1 %.

Le taux d'incidence poursuit sa pente descendante, mais reste le plus élevé de France à 2.107 nouveaux cas par jour (pour 100.000 habitants) en moyenne la semaine dernière. La baisse du taux d'incidence s'observe dans toutes les classes d'âge, même s'il reste en moyenne plus élevé chez les 10-19 ans, avec 3.200 cas pour 100.000 habitants (contre plus de 6.000 la semaine précédente). Les Landes sont le département où le taux d'incidence est le plus élevé de France.

Sur cette sixième semaine de l'année, le nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles de patients positifs au Covid-19 diminue, mais reste très élevé (1 055 contre 1 344 la semaine précédente). Le nombre de patients hospitalisés en soins critiques est également en baisse, mais cette diminution est moins marquée. Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, anticipait en début de semaine dernière "un impact sur le système de soins jusqu'à mi-mars". "Nous ne sommes pas au bout de la vague, nous sommes dans la vague", déclarait-il lors d'une audition au Sénat.

La vaccination des enfants connait une légère hausse

Au 15 février, 81,0 % des Néo-Aquitains ont reçu une primo-vaccination complète contre le Covid-19. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans, possible depuis le 22 décembre 2021, progresse lentement dans la région ; 4,9 % des enfants de cette classe d’âge ont reçu une 1 ère dose de vaccin au 15 février 2022 (soit environ 22.500 enfants).

La semaine dernière, plus de 100.000 doses de rappel ont été injectées dans la région. Au 15 février 2022, plus de 3,7 millions de Néo-Aquitains ont reçu leur dose de rappel soit 61,7 % de la population générale.