Coronavirus : une nouvelle étude confirme que le covid-19 circule en majorité dans les lieux clos

Une étude de l'Institut Pasteur publiée le 9 mars nous dévoile comment et où se contaminent les malades du covid-19 en France : les lieux clos non ventilés, mais aussi les bureaux partagés ou les covoiturages. L'isolement est moins bien respecté.

Après quatre mois d'enquête, d'octobre 2020 à janvier 2021, sur un cohorte de 77 208 personnes, l'Institut Pasteur vient de publier les résultats de sa dernière étude sur les modes de contaminations au covid-19. Sans grande surprise, on y apprend que les contaminations ont lieu en majorité dans des lieux clos et mal ventilés et que les repas sont des moments à risque.

8 contaminations sur 10 ont lieu dans un espace mal aéré

"L'analyse de plus de 10 000 contacts uniques (...) l'origine de l'infection au covid-19 montre que ce contact a eu lieu à l'intérieur, fenêtre fermée dans 80% des cas." précise l'étude Dans 15% des cas, la fenêtre était ouverte et dans 5% le contact infectieux a eu lieu à l'extérieur. Le sport en extérieur peut donc être recommandé tant qu'une distance physique est conservée. Dans la moitié des cas, les malades ne savent pas par qui ils ont attrapé le coronavirus. Selon les résultats, 45% de la cohorte identifie leur cas contact infectieux, 18% suspectent un événement particulier sans connaître "la personne source" et 37% ne savent pas comment il se sont infectés.

Les repas et le travail, moments à risques

Le repas sont toujours des moments à risques, que ce soit en milieu familial, amical ou professionnel : un bureau en commun est le lieu de contamination dans 35% des cas. Si le télétravail n'est pas possible, mieux vaut d'ailleurs se tourner vers les transports en commun que vers le covoiturage qui augmente de 58% les risques de tomber malade. Les métiers les plus à risque sont ceux en milieu clos avec de fréquents contacts sociaux :

Les chauffeurs, puis les professions intermédiaires de la santé et du travail social, suivis des chefs d'entreprise et des cadres et ingénieurs sont les profession les plus à risque. - Institut Pasteur

Autre point de l'étude, les Français s'isoleraient moins vite et moins efficacement au fil du temps. S'ils étaient 63% à rester chez eux dès les premiers symptômes au mois d'octobre, ils n'étaient plus que 42% en janvier. Toujours en portant le masque, mais en respectant un peu moins les autres gestes barrières (limitation des déplacements, des contacts à risque, lavage des mains).

En primaire, les enfants ne sont pas plus contagieux

"Avoir un enfant scolarisé à l'école primaire n'a pas été jusqu'à maintenant associé à un sur-risque d'infection pour les adultes du même foyer" expliquent les scientifiques. En revanche, ils constatent depuis janvier une augmentation des infections au domicile des familles dues aux enfants de moins de 11 ans et "la part des contaminations liée aux enfants de moins de 6 ans augmente de 2% à 5% et celle des enfants de 6 à 11 ans de 3% à 8% pendant la période d'étude". Une hausse qui d'après eux peut-être corrélée à l'arrivée des variants du covid-19.

Avoir un adolescent scolarisé ou un tout-petit placé chez une nounou entraînerait davantage de risque de contamination des parents. "Au sein du foyer, avoir un enfant scolarisé représente un sur-risque d'infection pour les adultes, notamment ceux gardés par une assistante maternelle (+39%) et ceux qui vont au collège (+27%) et au lycée (+29%)", estiment les auteurs de l'enquête.