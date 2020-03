Coronavirus : nouvelle série d'événements annulés à Beaucaire

En raison de l’évolution importante du COVID-19 en France, l’État, par le biais de la Préfecture du Gard, a demandé pour Beaucaire des annulations d’événements dans les prochains jours et les prochaines semaines.

La liste des événements concernés à Beaucaire :