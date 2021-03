Coronavirus : nouvelles évacuations sanitaires de patients depuis l'hôpital d'Avignon

Pour éviter une nouvelle saturation des hôpitaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, des patients malades du Covid sont évacués vers des hôpitaux d'Occitanie. En une semaine, on compte 17 malades de la région évacués, certains depuis le centre hospitalier d'Avignon.

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'épidémie de Covid s'emballe à nouveau, à en croire la reprise des évacuations sanitaires de patients. Ce mardi, à la veille du premier anniversaire de la crise sanitaire, six patients ont été évacués depuis la région vers l'Occitanie, comme ce fut le cas au printemps et à l'automne 2020. Ces malades étaient jusque là admis en réanimation à Avignon, mais aussi Nice, Aix ou Fréjus. Ils ont été transportés par avion, hélicoptère et ambulance, d'après des précisions de l'Agence régionale de santé.

Ce mercredi, deux autres évacuations sont prévues, depuis Avignon à nouveau et Marseille. La semaine dernière déjà, neuf patients ont été évacués depuis Fréjus, Nice, Cannes et Aix vers l'Occitanie et la Nouvelle Aquitaine. Cela porte à 17 le nombre de malades évacués en une semaine.