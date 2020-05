Coronavirus : trois nouvelles victimes du Covid-19 en Centre-Val de Loire

Ce jeudi, le bilan de l'épidémie de Covid-19 est moins meurtrier en région Centre-Val de Loire. Trois personnes ont perdu la vie au cours des 24 dernières heures, selon le bilan transmis par l'Agence régionale de santé. On déplore deux décès dans les hôpitaux (un dans l'Indre et un dans le Loiret) et une victime dans un Ehpad du Cher.

Le nombre de patients en réanimation n'a pas bougé en Centre-Val de Loire. 51 personnes sont actuellement en réanimation. Cette épidémie de Covid-19 a provoqué la mort de 872 personnes en Centre-Val de Loire. Ce jeudi, le bilan département par département est le suivant :

Cher : 73 morts dans les hôpitaux et 77 décès en Ehpad / 0 patient en réanimation

Eure-et-Loir : 116 morts dans les hôpitaux et 95 décès en Ehpad / 11 patients en réanimation

Indre : 75 morts dans les hôpitaux et 75 décès en Ehpad / 4 patients en réanimation

Indre-et-Loire : 77 morts dans les hôpitaux et 44 décès en Ehpad / 12 patients en réanimation

Loir-et-Cher : 60 morts dans les hôpitaux et 42 décès en Ehpad / 7 patients en réanimation

Loiret : 91 morts dans les hôpitaux et 47 décès en Ehpad / 17 patients en réanimation

Quinze nouveaux cas positifs dans l'abattoir Tradival à Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret

Par ailleurs, ce jeudi soir, l'Agence régionale de santé apporte des éléments nouveaux sur le foyer de contamination au sein d'un abattoir à Fleury-les-Aubrais dans le Loiret. Deux nouvelles personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19. Au total, 56 salariés sur les 397 dépistés sont contaminés par le coronavirus. Des cas positifs essentiellement dans l'unité de découpe. Ces personnes ont été placées en isolement. Mais on compte aussi 13 cas positifs dans l'entourage familial des salariés touchés par le Covid-19.

La reprise du travail dans l'abattoir pourrait se faire lundi 25 mai. Un plan de reprise d'activité a été élaboré sous le contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il doit être présenté aux représentants du personnel vendredi.