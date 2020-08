Coronavirus : objectif d'un million de tests par semaine, réduction de la période d'isolement envisagée

Le gouvernement veut "monter à court terme à un million de tests par semaine" pour juguler l'épidémie de Covid-19 en France, contre plus de 800.000 actuellement, a indiqué ce jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le but est de "rendre disponibles les tests pour tous ceux qui le nécessitent et tous ceux qui le souhaitent", a-t-il déclaré, alors que les délais d'attente sont souvent longs, malgré une capacité nettement augmentée ces derniers mois.

Le gouvernement envisage également de réduire la période d'isolement imposée aux personnes ayant été exposées au coronavirus, et a placé 19 nouveaux département en rouge à cause d'une circulation importante du virus.