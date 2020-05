Coronavirus : obtenez des aides pour financer des équipements de protection

La Carsat Languedoc-Roussillon propose depuis le lundi 18 mai, une subvention "Prévention Covid" pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et travailleurs indépendants sans salarié à financer des équipements de protection du Covid-19. Mode d'emploi.

Entreprises de moins de 50 salariés et travailleurs indépendants sans salarié, ce qui va suivre vous intéressera forcément. La branche risques professionnels de la Carsat Languedoc-Roussillon (Retraite et Santé au travail) propose depuis le lundi 18 mai, une subvention "Prévention Covid" pour vous aider à financer des équipements de protection contre le coronavirus.

Pourquoi?

La subvention encourage à réduire l’exposition des salariés et travailleurs indépendants au coronavirus avec la mise en place des mesures dites "barrières", de distanciation physique, d’hygiène et de nettoyage. Elle permet de financer jusqu’à 50% de l’investissement effectué par l’entreprise pour s’équiper en matériels permettant d’isoler le poste de travail des salariés exposés au risque sanitaire, de faire respecter les distances entre les collaborateurs et/ou les publics accueillis et en installations permanentes ou temporaires.

Combien?

Cette subvention concerne les achats ou locations réalisées du 14 mars 2020 au 31 juillet 2020. L’entreprise pourra faire sa demande et adresser les factures des matériels achetés ou loués spécifiquement jusqu’au 31 décembre 2020. Condition : un montant minimum d’investissement de 1.000 € HT pour une entreprise avec salariés et de 500 € HT pour un travailleur indépendant sans salariés. Le montant de la subvention accordée est plafonné à 5.000 € pour les deux catégories.

Qu'est ce qui peut être remboursé?

Le matériel pour isoler le poste de travail des contacts avec les clients ou le public (pose de vitre, plexiglas, cloisons de séparation, bâches...). Le matériel permettant de guider et faire respecter les distances (guides-files, grilles, barrières, cordons, poteaux, accroches murales...). Les installations permanentes ou temporaires permettant le lavage des mains et du corps. Les locaux additionnels et temporaires pour respecter les distances. Les mesures permettant de communiquer visuellement (écrans, tableaux, affiches). Les éléments à usage unique (scotchs, peintures, feutres...) ne sont pas pris en charge.