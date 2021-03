Coronavirus : Olivier Véran annonce l'Isère parmi les nouveaux départements en "vigilance renforcée"

Olivier Véran, le ministre des solidarités et de la santé tenait seul le point presse de ce jeudi 25 mars. Il a donc annoncé ce qui était déjà attendu : le placement du Rhône, de la Nièvre et de l'Aube parmi les territoires concernés par les mesures les plus restrictives, ce "confinement" qui n'en est pas vraiment un, comme en Île-de-France et dans les Hauts-de-France.

Olivier Véran sur les départements en vigilance renforcé Copier

Des moyens supplémentaires pour "tester, alerter, protéger"

Mais en plus de ça, le taux d'incidence de plusieurs autres territoires inquiète les autorités. Olivier Véran : "Dans plusieurs départements, la hausse importante des contaminations, qui peut atteindre +80% en une semaine par endroits, s'accompagne également d'une hausse importante des hospitalisations. Ainsi, l'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Isère, la Haute-Savoie, la Savoie [...] sont placés en vigilance renforcée, ça veut dire que des moyens supplémentaires, notamment en terme de "Tester, Alerter, Protéger", y sont désormais mis en oeuvre.

Taux d'incidence - infographie © Visactu