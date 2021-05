Coronavirus : Olivier Véran "espère" la fin du port du masque en extérieur "cet été"

Pourra-t-on circuler sans masques à l'extérieur cet été ? Invité d'Europe 1 ce mardi matin le ministre de la Santé ne s'est pas formellement engagé sur une date mais "j'espère que ce sera cet été" a-t-il commenté. L'exécutif mise sur la vaccination. "Ce que nous savons assurément c'est que la vaccination protège des formes graves, ce que nous pensons très fortement c'est qu'elle protège des risques de contamination et donc de diffusion du virus et du risque d'épidémie. Ainsi, quand suffisamment de Français seront vaccinés, nous pourrons baisser la garde", a indiqué Olivier Véran.

"Quand la date qui nous permettra d’envisager sereinement la fin des gestes barrières (...) et d'enlever le masque sera arrivée, nous n’attendrons pas 24 heures. Nous le dirons immédiatement. Et j’espère sincèrement que ce sera cet été", a-t-il ajouté.

Le préfet du département des Alpes-Maritimes - où la situation sanitaire s'améliore - a entamé ce mardi cette levée progressive du port du masque en extérieur : désormais il n'est plus obligatoire de le porter dans les espaces verts urbains (parcs, jardins et espaces aménagés en bord de cours d'eau) et du littoral (plages) et aux bords de plan d'eau (étangs, lacs et pièces d'eau des bases de loisirs). Les communes qui le souhaitent ont la possibilité de revenir sur cet allègement en fonction des circonstances locales.