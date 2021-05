Coronavirus : Olivier Véran "invite les Français à se faire tester massivement" avant l'Ascension

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a appelé ce vendredi 7 mai la population "à se faire tester massivement" avant les retrouvailles familiales du pont de l'Ascension. Le ministre a pour cela "demandé aux pharmacies d'être mobilisées pour faire des tests antigéniques en quantité" et a indiqué que des autotests seraient "distribués dans certains endroits en quantité".

Accélérer encore la vaccination

En parallèle, il a demandé "une mobilisation sans précédent" des centres de vaccination ainsi que des médecins, pharmaciens et infirmiers, "à compter de ce week-end et tout au long de la semaine prochaine". Olivier Véran a évoqué une extension des horaires, "avec des centres qui pourront ouvrir jusqu'à 22 heures voire plus tard", et précisé que ceux qui se feront vacciner en soirée "ne seront évidemment pas soumis aux règles de couvre-feu".

Davantage de créneaux sont également attendus les samedis et dimanches. "Tous les centres ne seront pas ouverts tous les week-ends, mais je demande à ce qu'un maximum (le) soient, en mobilisant toutes les énergies pour (les) faire fonctionner", a-t-il ajouté. Le ministre, médecin de formation, a d'ailleurs annoncé qu'il irait "mettre la blouse le temps de la soirée de mardi dans un centre de vaccination pour prêter main forte à l'effort collectif".

Le gouvernement a fixé la cible à 20 millions de personnes ayant reçu au moins une dose le 15 mai et "nous faisons tout pour atteindre cet objectif", a-t-il assuré. A ce jour "nous avons réalisé pas loin de 18 millions de premières injections", a-t-il précisé. Selon lui, la campagne vaccinale "bat son plein" avec 617.000 injections ces dernières 24 heures, "un nouveau record après celui battu hier".