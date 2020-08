Coronavirus : Olivier Véran met en garde face à "une situation à risques"

L'épidémie "ne s'est jamais arrêtée", rappelle Olivier Véran dans les colonnes du JDD. "Elle a seulement été contrôlée pendant le confinement puis le déconfinement progressif" précise le ministre de la santé.

Les jeunes pourraient contaminer les plus âgés

"Le risque, c'est que, après avoir enlevé doucement le couvercle de la casserole, l'eau se remette à bouillir". "Le virus circule quatre fois plus chez les moins de 40 ans que chez les plus de 65 ans", a indiqué le ministre. Or, a-t-il ajouté, "si la circulation du virus s'accélère encore chez les plus jeunes, ils pourraient contaminer les personnes âgées, qui contractent plus souvent des formes plus graves de la maladie". Selon le ministre de la Santé "aucun argument scientifique ne vient étayer la théorie d'un virus moins dangereux". "Le Covid qui se propage est le même que celui qui a coûté la vie à 30.000 Français. Seul le profil des malades a changé, plus jeune et donc moins symptomatique".

Des capacités d'accueil suffisantes dans les hôpitaux

Dans les Bouches-du-Rhône, un des huit départements où le niveau de vulnérabilité est élevé, de nouvelles mesures seront prises rapidement annonce Olivier Véran. Le ministre de la Santé s'est voulu rassurant sur les capacités d'accueil des hôpitaux en affirmant que "nous sommes capables d'accueillir jusqu'à 29.000 malades en réanimation". "On avait eu au total 17.000 passages en réanimation lors de la vague épidémique du printemps", a-t-il rappelé. Olivier Véran ajoute qu'un réconfinement général n'est pas à l'ordre du jour. Enfin, interrogé sur les masques, il a indiqué que "fin septembre, on aura reconstitué le fameux stock national de masques qui nous a tant manqué".