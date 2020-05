Coronavirus : "Tous les salariés des hôpitaux toucheront leur prime" assure Olivier Véran

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, était l'invité de France Bleu Isère ce jeudi matin. L'ancien député de l'Isère est revenu sur la prime qui sera accordée aux soignants qui ont lutté contre le coronavirus.

Avec 123 décès à l'hôpital depuis le début de la pandémie, le département de l'Isère a été relativement préservé par le coronavirus. Certains soignants s'inquiètent aujourd'hui de savoir s'ils pourront toucher la fameuse prime liée à la lutte contre le Covid-19. "Il y a une prime qui va concerner tous les soignants hospitaliers du pays, affirme ce jeudi matin Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, sur France Bleu Isère. Elle est proportionnelle au degré d'atteinte par le Covid. Les hôpitaux qui ont été les plus durement touchés, où les [services de réanimation] ont été remplis semaines après semaines auront une prime plus élevée que les autres hôpitaux. Mais tout le monde touchera une prime. Tous les salariés de l'hôpital sont concernés par la prime. Ça a été un effort collectif considérable de la part de tout le monde." Cette prime sera de 500 à 1.500 euros "nets, sans impôts, sans charge", assure l'ancien député de l'Isère.

Le traçage des malades

Autre inquiétude : le traçage numérique. L'application stop-Covid, qui doit faire l'objet d'un débat au Parlement, va-t-elle mordre dans nos libertés ? "L'application sera sur la base du volontariat, personne ne vous forcera, tente de rassurer le ministre. Si ça vous intéresse de savoir si vous avez été en contact sans le savoir avec des personnes malades, dans ce cas-là vous téléchargez l'application sur votre téléphone et vous recevrez des notifications si vous avez été en contact rapproché, étroit avec une personne malade, vous permettant ensuite d'appeler votre médecin pour qu'on puisse s'assurer que tout aille bien pour vous." L'application, qui n'est pas encore en fonctionnement, "le sera sans doute d'ici le mois de juin", confirme-t-il.

Sur les masques, "l'Etat a pris sa part"

Alors que le maire de Grenoble Eric Piolle et le président de la région Auvergne Rhône-Alpes Laurent Wauquiez ont fustigé la stratégie du gouvernement en terme de masques, indiquant avoir dû se substituer à l'Etat pour en distribuer, le ministre de la Santé estime que "globalement, l'Etat je pense a pris largement sa part avec plus de deux milliards commandés. C'est nous qui avons normé des masques, qui avons lancé la production partout, qui en importons massivement, qui avons organisé un pont aérien [...] Je pense qu'il faut être humble du début à la fin, éviter de faire de la mauvaise politique autour d'enjeux mobilisateurs pour la Nation."