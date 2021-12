Coronavirus : le variant Omicron pourrait être dominant d'ici un mois en Europe

Le variant Omicron du coronavirus pourrait devenir dominant en Europe et remplacer le variant Delta d'ici un mois, a estimé ce mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen devant le Parlement européen à Strasbourg. Vu la progression rapide des cas, "la science nous dit que nous devons nous attendre à ce que Omicron soit déjà le nouveau variant dominant en Europe à la mi-janvier", a déclaré Ursula von der Leyen.

L'Organisation mondiale de la santé a en effet averti ce mardi que le variant Omicron se propage "à un rythme que nous n'avons jamais vu avec aucun autre variant". L'OMS appelle à utiliser tous les outils possibles pour lutter contre ce variant et ainsi éviter que les systèmes de santé européens ne soient submergés à l'approche des fêtes de fin d'année. Selon le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "77 pays ont maintenant signalé des cas d'Omicron, mais la réalité est qu'Omicron se trouve probablement dans la plupart des pays même s'il n'a pas encore été détecté", a-t-il déclaré mardi en conférence de presse à Genève. "Nous sommes préoccupés par le fait que les gens considèrent Omicron comme bénin. (...) Même si Omicron provoque des symptômes moins graves, le nombre de cas pourrait une fois de plus submerger les systèmes de santé qui ne sont pas préparés", a-t-il ajouté.

Suffisamment de doses "pour chaque Européen"

Ce mercredi, la présidente de la Commission européenne a toutefois voulu être rassurante en déclarant qu'il y aurait suffisamment de doses de vaccins pour tous les Européens. "Au cours de l'année écoulée, nous avons travaillé dur et nous avons accompli beaucoup de choses. Et c'est pourquoi l'Europe est maintenant dans une meilleure position pour combattre le virus", a estimé la présidente de la Commission. "Nous avons assez de doses de vaccin pour chaque Européen maintenant", a souligné Ursula von der Leyen, rappelant la troisième dose "est la meilleure protection contre le nouveau variant (...) La chose la plus importante maintenant est d'augmenter le nombre de personnes vaccinées en Europe aussi rapidement que possible".

"La vaccination seule ne suffira pas"

Une "action forte" est "urgente" face à cette progression rapide du variant Omicron, a pourtant mis en garde ce mercredi l'agence européenne chargée des épidémies. Car selon elle, "la vaccination seule ne suffira pas". "Dans la situation actuelle, la vaccination seule ne nous permettra pas d'empêcher l'impact du variant Omicron, car il n'y a pas le temps pour combler les déficits de vaccination toujours existants", a déclaré la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), Andrea Ammon, dans une allocution vidéo. Actuellement, 66,6% de la population de l'UE a reçu deux doses de vaccin contre le Covid-19.

L'agence sanitaire de l'Union européenne a également relevé d'un cran, à "très élevée", son évaluation des risques du nouveau variant pour la santé publique, en recommandant une série de mesures dont le retour au télétravail et une prudence accrue lors des célébrations et voyages de fin d'année. Selon elle, il est "très probable" que le nouveau variant provoque des hospitalisations et des décès en plus de ceux déjà prévus par les précédentes prévisions centrées sur le variant Delta, jusqu'ici dominant.

Pour que le fardeau sur le système de santé reste "gérable", l'ECDC a de nouveau appelé à une "réintroduction rapide et à un renforcement" des mesures dites "non pharmaceutiques" contre le Covid-19, terme recouvrant les restrictions en général. "Il est urgent qu'une action forte soit mise en place pour réduire la transmission, alléger le lourd fardeau sur les systèmes de santé et protéger les plus vulnérables au cours des prochains mois", ajoute l'agence, qui recouvre les 27 pays de l'UE, la Norvège et l'Islande.

Pour l'ECDC, utiliser les masques, télétravailler, éviter la promiscuité dans les lieux et les transports publics, rester chez soi quand on est malade, ventiler et maintenir un haut niveau d'hygiène "restent une priorité". Pour les cas probables ou confirmés d'Omicron, le traçage doit également être une priorité, et les tests restent "un outil important" même quand les personnes sont vaccinées, de même que l'isolement des cas positifs au Covid-19.

Pas assez de doses pour les pays pauvres

L'OMS, de son côté, craint justement que les doses de rappel décidées dans de nombreux pays occidentaux pour les populations adultes mettent à mal la vaccination dans les pays pauvres. "C'est une question de hiérarchisation des priorités. (...) Donner des doses de rappel aux groupes à faible risque de maladie grave ou de décès met simplement en danger la vie de ceux à risque élevé qui attendent toujours leurs premières doses", a insisté Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Il a ainsi souligné que 41 pays n'ont toujours pas réussi à vacciner 10% de leur population et 98 pays n'ont pas atteint la barre des 40%. "Si nous mettons fin à l'iniquité, nous mettons fin à la pandémie. Si nous permettons à l'iniquité de se poursuivre, nous permettons à la pandémie d'aller de l'avant", a-t-il insisté.

"44% de la population mondiale est vaccinée complètement. Et l'Europe a beaucoup aidé, avec 1,4 milliards de doses exportées dans 150 pays et 377 millions de doses données", a répondu ce mercredi Ursula von der Leyen.