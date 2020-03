Coronavirus : 17 cas confirmés en Centre-Val de Loire

Le bilan des contaminations du coronavirus évolue de jour en jour. Ce dimanche, on apprend que dix nouveaux cas confirmés ont été détectés en Région Centre-Val de Loire par rapport au précédent bilan communiqué vendredi. Ce qui porte à 17 le nombre total de cas. Sur ces dix nouveaux cas, l'Agence régionale de santé ne transmet pas plus d'informations. On sait seulement que leur état de santé n'inspire pas d'inquiétude et qu'ils ont été transportés dans les hôpitaux de Tours et d'Orléans.

Dans le détail, sur les 17 cas de coronavirus en région Centre :

7 cas sont dans le Loiret

5 cas sont en Indre-et-Loire

5 cas sont en Eure-et-Loir

Aucun ne présente de caractère de gravité, selon l'Agence régionale de santé.

Pour l'instant, l'Indre, le Cher et le Loir-et-Cher restent épargnés par le coronavirus. Il n'y a eu aucun cas confirmé.

L'objectif est maintenant d'identifier les personnes avec qui ces patients contaminés ont été en contact rapproché. Le but est de limiter les éventuelles transmissions et la propagation du coronavirus. En cas de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, vous pouvez contacter le Samu Centre 15 pour faire part de vos symptômes. D'autant plus si vous vivez ou si vous revenez depuis moins de 14 jours d'une zone où circule le coronavirus. Il faut également ne pas se rendre chez son médecin, éviter tout contact avec son entourage, porter un masque.

Enfin, il est important pour l'ensemble de la population de respecter quelques consignes d'hygiène : penser à régulièrement se laver les mains, ne pas faire la bise, ne pas serrer la main, tousser dans son coude...