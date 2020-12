Coronavirus : opération de dépistage à Montfort-en-Chalosse, où les cas se multiplient

C'est l'une des zones dans les Landes où le coronavirus circule le plus : une opération de dépistage va être menée en Chalosse, annonce ce jeudi la préfecture des Landes et l'Agence régionale de santé. Cette opération sera organisée à Montfort-en-Chalosse (Landes) les 22, 23 et 24 décembre prochains. Des tests virologiques PCR (résultats sous 24h environ) et des tests rapides antigéniques (résultats dans les 15 minutes) seront proposés, en fonction des cas. Ce dépistage, gratuit et sans rendez-vous, sera réalisé par des professionnels de santé. Toutes les personnes qui le souhaitent - symptomatiques ou pas - pourront être dépistées.

Si les autorités ont décidé de cibler la Chalosse c'est parce que de nombreuses personnes y ont été testées positives ces derniers jours. "En une semaine, 99 cas de Covid-19 ont été détectés sur le territoire de la communauté de communes (de Terres de Chalosse, ndlr) soit près de 20% des cas positifs des Landes, alors que le territoire représente moins de 5% de la population, précise le communiqué de la préfecture. EHPAD, écoles, commerces, services à domicile sont impactés par des clusters, ce qui met en évidence un fort risque de contamination."

Cette opération de dépistage aura lieu à Montfort-en-Chalosse à la maison Arts et Loisirs le mardi 22 décembre de 9h00 à 16h00, le mercredi 23 décembre de 9h00 à 14h00 et jeudi 24 décembre de 9h00 à 14h00.