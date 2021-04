Coronavirus : opération spéciale de vaccination à Nantes, 1.300 doses disponibles

Une opération de vaccination prioritaire a lieu les 16 et 17 avril au vaccinodrome de la Beaujoire à Nantes. Elle est réservée aux personnels de 55 ans et plus de l'Éducation nationale, de la petite enfance et des forces de sécurité intérieure. C'est le vaccin AstraZeneca qui sera injecté.

La vaccination s'accélère jour après jour. Ce week-end, les 16 et 17 avril, une opération spéciale a lieu au vaccinodrome de la Beaujoire. Elle est réservée aux personnels de 55 ans et plus de l'Éducation nationale, de la petite enfance et des forces de sécurité intérieure. Au total, 1.300 créneaux sont ouverts : 600 pour samedi et 700 pour dimanche, tous avec le vaccin AstraZeneca.

Sont concernés par cette opération :

les professeurs des écoles, collèges et lycées

les ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)

les AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap)

les professionnels de la petite enfance – dont les assistants maternels

les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et les professionnels de la protection de l’enfance

les policiers nationaux et municipaux ; les gendarmes et les surveillants pénitentiaires.

Pour vacciner, des pompiers de Loire-Atlantique sont missionnés par la préfecture. Pour réserver un créneau, rendez-vous le site Doctolib ou par téléphone au 0806 000 344.