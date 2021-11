Coronavirus : opération spéciale "vaccinons nos aînés" ce mercredi à Limoges

Une opération "vaccinons nos aînés" est organisée ce mercredi à la Cité des Coutures, à Limoges. Le principe est de pouvoir s'y présenter sans rendez-vous. À Limoges, ce quartier a été identifié comme celui ayant le plus de personnes de plus de 75 ans qui n’étaient pas encore du tout vaccinées.

Une opération "vaccinons nos aînés" est organisée ce mercredi à la Cité des Coutures, à Limoges. Le principe est de pouvoir s'y présenter sans rendez-vous. À Limoges, ce quartier a été identifié comme celui ayant le plus de personnes de plus de 75 ans qui n’étaient pas encore du tout vaccinées, alors que la campagne de rappel de la troisième dose a par ailleurs commencé pour les plus de 65 ans.

En Haute-Vienne d'ailleurs, près de 10% des personnes de plus 75 ans n’ont pas encore entamé leur schéma vaccinal. "Ce retard chez des personnes fragiles est une source de vulnérabilité individuelle et collective, dans un contexte de reprise épidémique" explique la CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie) de Haute-Vienne, pour partie organisatrice de cette opération qui se tient au cœur du quartier et sans rendez-vous, à la salle municipale du 27 avenue Locarno, de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h30.

Si les aînés sont prioritaires sur cette opération, car elle s'adresse à eux en premier lieu, toute personne du quartier, sans condition d'âge, souhaitant se faire vacciner, pourra se présenter.