Coronavirus : Orléans a commandé 300.000 masques pour équiper les agents de la Ville et de la Métropole

Le maire d'Orléans et président de la Métropole, Olivier Carré, annonce, ce lundi, qu'elle va recevoir plus de 300.000 masques pour protéger ses agents mobilisés dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Les premiers masques arrivent dans les tout prochains jours

Dans le détail, la collectivité va recevoir 100 000 masques FFP2 "dans le courant de cette semaine", ils ont commandés via l'association des maires du Loiret. "Nous avons également saisi l’opportunité d’une commande groupée avec la Région pour acheter 200 000 masques supplémentaires", indique Olivier Carré dans un communiqué (sans précision sur la date d'arrivée de ces 200 000 masques).

La ville de Yangzhou, en Chine, solidaire avec Orléans

Le maire annonce, par ailleurs, que la ville jumelle d'Orléans, Yangzhou, en Chine a expédié 20 000 masques chirurgicaux "en soutien à Orléans" : ils sont arrivés à Roissy, précise la mairie, et doivent arriver d'ici mardi 14 avril.

360 agents Ville/Métropole sur le terrain depuis le début de la crise

Dans le cadre de son plan de continuation d'activités de la Ville d'Orléans et de la Métropole, 360 agents sont mobilisés sur le terrain : une centaine de personnels collectent les déchets ménagers et recyclables, par exemple, et depuis le début des vacances scolaires (le 11 avril), deux agents de médiation "équipés de masques et de gel" sont déployés dans chacun de nos quartiers prioritaires (La Source, Argonne, Blossières, Saint Marceau) "afin d’éviter les regroupements notamment des jeunes".

230 appels par jour reçus à la cellule de crise

Autre exemple : une dizaine d’agents volontaires se relaient par demi-journée pour gérer la cellule de crise dédiée au coronavirus (02 38 79 29 99, 7 jours sur 7). Elle enregistre une moyenne de 230 appels par jour, précise la Ville d'Orléans. Ces appels concernent toujours "l’état civil, les aides sociales, la gestion des déchets, l’urbanisme, les déménagements" et "il faut noter une nette accentuation des demandes sociales et surtout des appels de soutien psychologique".

Plus de 600 en télétravail

Enfin, 622 agents de la Ville et d'Orléans Métropole sont en télétravail actuellement. Et 1071 agents qui ont actuellement une autorisation spéciale d'absence (notamment pour garde d'enfants en raison de la fermeture des crèches, écoles et collèges) sont "mobilisables", indique la Métropole.