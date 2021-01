La campagne de vaccination commence ce lundi 4 janvier en Béarn et en Bigorre. Les résidents du centre Vignalou, au Centre hospitalier de Pau, seront même les premiers vaccinés de la région Nouvelle-Aquitaine.

Coronavirus : où auront lieu les premières vaccinations en Béarn et en Bigorre ?

Les vaccins contre le coronavirus arrivent en Béarn et en Bigorre. Côté Pyrénées-Atlantiques les premières piqûres auront lieu à Pau, à l'unité de soins longue durée du centre Vignalou, qui dépend de l'hôpital, ce lundi après-midi. Ce sera ensuite au tour des unités de soins longue durée d'Orthez et de Nay. "Nous avons sélectionné ces trois établissements publics pour vérifier si tout le circuit fonctionne, avant de généraliser la vaccination à tous les Ehpad du département le 18 janvier, a expliqué le préfet Éric Spitz. Deux réfrigérateurs ont été livrés cette semaine à l'hôpital de Pau et à celui de Bayonne. Quant aux vaccins, ils sont déjà arrivés à Pau".

Côté Bigorre des résidents de Tarbes, Lourdes et St-Pé de Bigorre seront les premiers vaccinés

Il existe deux circuits de vaccination : les flacons destinés aux établissements publics sont conservés dans les centres hospitaliers, alors que ceux destinés aux Ehpad privés sont stockés dans les pharmacies d'officine. Dans les deux cas chaque flacon doit être conservé à une température de -80 degrés et contient 5 doses de vaccin.

Dans les Hautes-Pyrénées on a choisi le deuxième circuit : les premiers vaccins auront lieu à partir de ce mardi 5 janvier dans les Ehpad Pyrène Plus à Saint-Pé de Bigorre, Korian Le Carmel à Tarbes et La Pastourelle à Lourdes.

Chaque établissement doit, avant piqûre, recueillir le consentement des résidents et de leur famille, et réaliser pour chaque patient une consultation pré-vaccinale auprès d'un médecin.