Coronavirus : Où en sommes nous de la crise sanitaire ?

Depuis le 11 mai 2020, la france se déconfine et chacun retrouve ses activités d'avant confinement. Même si les restrictions de déplacement ne sont plus aussi présentes qu'il y a quelques semaines le virus est toujours là. Le préfet rappelle que le virus n'a pas disparu. Même si le covid-19 fait moins de dégâts sur notre département depuis quelques semaines celui-ci est toujours là. Dans certains pays, la situation n'évolue pas et le nombre de cas et de morts continue d'empirer. Le préfet conseille à tous de rester en France cet été pour éviter les mouvements de population, synonymes de potentielle transmission du virus.

Des vacances sur fond de covid-19

Eric Spitz, Préfet des Pyrénées-Atlantiques évoque les vacances à l'heure du covid-19 Copier

Cet été vous pourrez profiter des plages et des lacs en respectant la distanciation sociale. Même si le masque n'est pas obligatoire, celui-ci restera fortement recommandé, surtout si vous êtes amenés à croiser du monde. Les bars et les restaurants continueront d'accueillir du monde, mais le service au comptoir restera interdit. Une enquête sanitaire devrait être réalisée dans les Pyrénées-Atlantiques au mois de juillet. Si les résultats venaient à être corrects, le service au comptoir pourrait reprendre comme l'a annoncé Eric Spitz, Préfet des Pyrénées-Atlantiques.

En revanche en cas de non respect des consignes, les bars et les restaurants pourront recevoir un procès verbal qui pourra entraîner par la suite une fermeture administrative. Les boites de nuit n'ont pour le moment pas le droit d'ouvrir leurs établissements. Si la situation venait à s'améliorer, les établissements pourraient rouvrir en septembre prochain.