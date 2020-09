Alors que la Vienne a basculé dans la zone rouge sur la carte de l'épidémie de coronavirus, deux nouveaux sites de prélèvements ouvrent ce lundi dans dans ce département. Au total, en Vienne et Deux-Sèvres, on recense une trentaine de sites de dépistage. La carte interactive ci-dessous.

CARTES - Coronavirus dans le Poitou : où et comment se faire dépister dans la Vienne et en Deux-Sèvres ?

Entre les drives, les prélèvements sur rendez-vous, sans rendez-vous, les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires, on recense une trentaine de sites de dépistage au Covid-19 dans le Poitou. La Vienne a été placée en zone rouge dimanche sur la carte de l'épidémie de coronavirus et deux sites de prélèvement supplémentaires ont ouvert ce lundi dans le département. Le premier au 188 avenue de la Libération, à Poitiers. Le second à la salle du Verger, à Châtellerault. Parkings accessible sur place. Pour les deux sites, les prélèvements se font uniquement sur rendez-vous sur Doctolib.fr ou au standard 05 17 84 22 85.

Où se faire dépister du coronavirus dans la Vienne ?

Dans la Vienne, deux nouveaux sites de prélèvements ouvrent ce lundi 21 septembre 2021. Le premier au 188 avenue de la Libération, à Poitiers. Le second à la salle du Verger, mise à disposition par la mairie de Châtellerault. Fini donc le tivoli sur la place Blossac ! Pour les deux sites, les prélèvements se font uniquement sur rendez-vous sur Doctolib.fr ou au standard 05 17 84 22 85. Au total, on recense donc une quinzaine de sites de dépistage du Covid-19. Consultez la liste des sites de dépistage sur la carte interactive ci-dessous.

Où se faire dépister du coronavirus en Deux-Sèvres ?

Dans les Deux-Sèvres, 16 points de prélèvement sont mis en place, dont quatre à Niort. Il y en a également à Bressuire, Chauray, Chizé, Cherveux mais aussi à Faye l'Abbesse, la Crèche, Mauléon, Melle ou encore Parthenay. La liste exhaustive sur la carte interactive ci-dessous.