Covid-19 - Restaurants, cinéma, transports : où le pass sanitaire sera-t-il obligatoire ?

Lors de son allocution télévisée ce lundi soir, le président Emmanuel Macron a annoncé l'extension du pass sanitaire pour accéder à plusieurs types de lieux. Pour entrer dans un restaurant, aller au cinéma, assister à un concert, une pièce de théâtre ou aller au musée ou en festival, il faudra désormais présenter une attestation de vaccination complète ou un test PCR de moins de 48h. France Bleu vous détaille les lieux où le pass sanitaire sera nécessaire.

En quoi consiste le pass sanitaire ?

Le pass sanitaire consiste en un schéma vaccinal complet (c'est-à-dire avoir reçu les deux doses de vaccin), ou un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, ou un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19 datant d'au moins 15 jours et de moins de six mois.

Le pass étendu aux "lieux de loisirs et de culture" dès le 21 juillet

Actuellement, le pass sanitaire est obligatoire seulement dans les lieux qui accueillent plus de 1.000 personnes. La jauge est donc désormais drastiquement réduite : le pass sanitaire sera indispensable pour assister à des évènements dans les "lieux de loisirs et de culture" rassemblant plus de 50 personnes à partir du 21 juillet, a annoncé le Président. Toutes les personnes âgées de plus de 12 ans sont concernées.

"Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent", a détaillé Emmanuel Macron. Les adolescents, âgés entre 12 et 17 ans, peuvent se faire vacciner depuis le 15 juin.

Les lieux concernés à partir du mois d'août

Début août, ce pass sanitaire sera étendu aux cafés, restaurants, centres commerciaux, avions, trains, cars longs trajets et établissements médicaux a ajouté le chef de l'État.

Cela concernera les clients, les usagers et les salariés. "En fonction de l'évolution de la situation, nous nous poserons la question de l'extension du pass sanitaire à d'autres activités", a prévenu Emmanuel Macron.

Cette extension à d'autres établissements passera par le vote d'un texte de loi et sa promulgation, a-t-il précisé. Un texte sera présenté au Conseil d’État ce mardi.

Les tests PCR sans ordonnance rendus payants

Le chef de l'État souhaite également que les tests PCR "de confort" deviennent payants à partir de l'automne, sauf prescription médicale. "À partir de cet automne, les fameux tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale, et ceci afin d'encourager la vaccination plutôt que la multiplication des tests", a déclaré le président de la République.