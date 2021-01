Coronavirus : où se faire vacciner en Alsace ?

Les personnes âgées de plus de 75 ans qui ne résident pas en EHPAD peuvent se faire vacciner en France à partir du 18 janvier. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce jeudi. Vous pouvez vous inscrire sur le site sante.fr mais il est déjà saturé. Ces inscriptions peuvent se faire sur internet via les plateformes Doctolib, Maiia et Keldoc. Inscriptions aussi par téléphone avec la mise en place d'un numéro unique prochainement ou directement via le numéro d'un centre de vaccination.

Voici la liste des centres de vaccination implantés en Alsace :

Un centre de vaccination est installé à Strasbourg, lundi 18 janvier à 14h place de la Bourse. Les habitants seront accueillis exclusivement sur rendez-vous du lundi au dimanche de 9h à 20h. Pour vous inscrire rendez-vous sur le site strasbourg.eu/vaccination ou contactez la plateforme téléphonique dédiée au 0800 60 90 90 (appel gratuit) basée au centre administratif (ouverte 7j/7 de 9h à 20h).

La Ville de Saverne met en place un centre de vaccination contre la COVID-19 au Château des Rohan à partir du lundi 18 janvier. Les prises de rendez-vous seront possibles à partir du vendredi 15 janvier.

La ville d 'Illkirch-Graffenstaden va accueillir un centre de vaccination, sur le site de l'UGECAM Alsace, au 10b avenue Achille Baumann. Il sera ouvert du lundi au samedi de 7h à 20h. Il pourra vacciner jusqu'à 1000 personnes par semaine selon la mairie. Il faudra prendre rendez-vous sur Doctolib. Il est également possible pour ceux qui n'ont pas internet de contacter le standard de la mairie.

Un centre de vaccination ouvre à Schirmeck à la clinique Saint-Luc à partir du lundi 18 janvier.

Un centre de vaccination va ouvrir lundi 18 janvier au CHR de Haguenau .

. Dans le Haut-Rhin, la préfecture annonce l'installation de trois centres de vaccination pour les plus de 75 ans à Colmar, Mulhouse et Saint-Louis. Les prochains centres de vaccination recensés seront disponibles sur le site https://sante.fr/carte-vaccination-covid