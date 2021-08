Coronavirus : où se faire vacciner sans rendez-vous en Creuse du 12 au 14 août ?

Plusieurs opérations de vaccination sans rendez-vous sont prévues vendredi 13 août à Aubusson et samedi 14 à Guéret. En parallèle, le "vaccibus" stationnera à Auzances, Guéret et l'étang de Chaux cette semaine.

Six Creusois sur dix ont déjà reçu leurs deux injections de vaccin anti-covid. Les trois quarts ont eu au moins une injection. Les autorités sanitaires prévoient plusieurs moyens de se faire vacciner sans rendez-vous d'ici le 14 août.

Vendredi 13 à Aubusson de 13h à 19h

La première opération de vaccination sans rendez-vous se déroule vendredi 13 août de 13 h à 19 h au centre d'Aubusson. Les doses administrées seront des doses de vaccin Pfizer. Le centre continuera d’opérer les vaccinations d’ores et déjà réservées l’après-midi, en parallèle des vaccinations sans rendez-vous.

Samedi 14 à Guéret de 9h à 17h

L'espace André Lejeune de Guéret accueillera la deuxième opération de vaccination sans rendez-vous samedi 14 août de 9 h à 17 h. Afin de limiter l’attente, des tickets seront distribués à partir de 8 h, précisant l’horaire auquel se présenter pour se faire vacciner. 500 doses de vaccin Pfizer seront disponibles.

"Vaccibus" les 12, 13 et 14 août

En plus de ces deux possibilités, vous pouvez aussi monter dans le "vaccibus" qui sillonne la Creuse tout l'été à la rencontre des habitants et des vacanciers pour proposer des tests de dépistage et des injection du vaccin Pfizer. Il s'arrêtera :