Coronavirus : où se trouvent les premiers centres de vaccination dans les Deux-Sèvres ?

La campagne de vaccination monte petit à petit en puissance dans les Deux-Sèvres. Du 7 au 10 janvier, 166 résidents de quatre ehpad ont été vaccinés ainsi qu'environ 200 professionnels de santé.

Deux centres de vaccination sont ouverts :

A l' hôpital de Niort depuis le jeudi 7 janvier

Quatre centres doivent ouvrir dans les jours qui viennent :

Au CHNDS , sur le site principal de Faye-l'Abbesse mercredi 13 janvier

Au groupe hospitalier du Haut-Val-de-Sèvre et du Mellois mercredi 13 janvier avec des vaccinations qui vont tourner sur les sites de Melle, Saint-Maixent-l'Ecole et La Mothe Saint-Héray

Au centre d'Examen de Santé de la CPAM à Niort-Bessines cette fin de semaine ou lundi 18 janvier

D'autres pourraient ouvrir notamment dans le nord Deux-Sèvres où un seul centre est pour l'instant acté, celui du CHNDS, grâce au travail qui se fait avec les professionnels de santé libéraux. Alors que la vaccination doit s'élargir aux personnes âgées de plus de 75 ans à partir du lundi 18 janvier, des élus se manifestent pour mettre à disposition des locaux.

Des élus prêts à mettre des salles à disposition

"Si on veut aller vite et si on veut que les personnes puissent se déplacer facilement, c'est mieux qu'il y ait des lieux de vaccination sur Thouars, Parthenay, Bressuire", estime Catherine Landry, première adjointe au maire de Thouars. "On est prêts à travailler avec le pôle santé de Thouars pour mettre en place une logistique", indique l'élue.

A Chauray près de Niort, le maire Claude Boisson a proposé la mise à disposition de la salle des fêtes de la commune. "La réflexion c'est l'efficacité. Donc si on souhaite être efficace, je pense qu'il faut multiplier les lieux pour éviter à nos concitoyens d'avoir trop de déplacements à faire. Les personnes âgées moins on les déplace et mieux c'est", estime l'élu. "Nous avons sollicités les soignants de la commune et nos médecins, infirmiers sont volontaires pour venir s'il y avait un besoin", poursuit-il.