Coronavirus et rentrée : "Oui il faut s'inquiéter" selon le professeur Olivier Épaulard, du CHU de Grenoble

Depuis la rentrée scolaire la circulation du coronavirus se fait plus active dans le département de l'Isère, au point de voir remonter la courbe des hospitalisations et des hospitalisations en réanimation. Au 16 septembre il y a 71 personnes hospitalisées pour Covid en Isère dont 11 en réanimation. Il y a un mois, le 16 août dernier, il n'y avait "que" 22 hospitalisations dont 2 en réanimation. Depuis cet été le port du masque est devenu obligatoire progressivement sur les marchés, puis dans le centre-ville de Grenoble, puis sur le campus de Saint-Martin-d'Hères, puis dans un périmètre de 25 m autour des entrées et sorties des établissements accueillant des mineurs. A partir de ce 17 septembre, le périmètre est élargi à Grenoble et le masque devient aussi obligatoire dans les centre-villes de Vienne et Bourgoin-Jallieu.

Le coronavirus touche à nouveau des populations fragiles

Invité de France Bleu Isère matin le professeur Olivier Épaulard, infectiologue au CHU Grenoble Alpes, estime que "oui il faut s'inquiéter". "Au mois d'août le virus circulait dans des populations qui étaient peu à risque de faire des formes graves, c'est à dire essentiellement des gens de moins de 50 ans [...] mais une épidémie ne reste jamais dans une seule catégorie de la population et on a vu effectivement le virus commencer à toucher les personnes dont on sait que si elles font un Covid elles risquent de se retrouver en réanimation et en particulier les personnes qui ont des facteurs de risques graves et c'est pour ça qu'il y a plus de gens hospitalisés et plus de gens en réanimation". Pourquoi seulement une circulation chez les moins de 50 ans cet été ? "Peut-être parce qu'ils étaient en vacances, avance le spécialiste, peut-être parce qu'ils étaient plus mobiles et peut-être aussi parce qu'ils portaient moins le masque... "

Deux recettes pour l'hiver : vaccination et masques

Concernant les capacités d'accueil dans les hôpitaux isérois et particulièrement au CHU Grenoble Alpes, "on n'est pas inquiets pour l'instant, dit Olivier Épaulard, mais on aimerait bien ne pas avoir besoin d'accueillir toutes ces personnes (sous-entendu comme au printemps dernier)". Pour l'hiver qui arrive et pendant lequel le coronavirus pourra se mêler à d'autres virus saisonniers il faut, selon l'infectiologue, évidemment se faire vacciner "contre la grippe et aussi contre une autre affection respiratoire, le pneumocoque". "Oui de façon très large toutes les personnes de plus de 65 ans et les gens qui ont une maladie chronique doivent se faire vacciner, comme toutes les années, et par ailleurs il faut continuer, plus que jamais, à mettre les masques dès qu'on est dehors à plusieurs [...] _Il faut probablement augmenter le port du masque_. Ça fait 6 mois qu'on sait qu'il est très efficace, très utile quand on n'est pas en confinement, et on ne veut pas être en confinement, et on va sans doute le porter encore plusieurs mois dans l'espace publique, de manière à limiter la circulation de l'infection tant qu'on n'a pas les vaccins".