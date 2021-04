PHOTOS - Coronavirus : un grand centre de vaccination ouvre à l'hôtel de ville de Montpellier

Le premier centre de vaccination de grande capacité de la Métropole de Montpellier a ouvert ses portes ce jeudi, à l'hôtel de ville de Montpellier, dans la salle des Rencontres. Un espace propice à accueillir, dans les conditions sanitaires qui s'imposent, plusieurs centaines de personnes par jour. Ce centre de vaccination est pour l'instant réservé aux personnes éligibles, les personnes de 55 ans et plus. Il restera ouvert sept jours sur sept, de 13h à 20h. Les injections s'effectuent avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Et les réservations se font via le site Doctolib.

Le maire de Montpellier et président de la Métropole, Michaël Delafosse, a ouvert le centre ce jeudi en compagnie du préfet de l'Hérault, Jacques Witkowski, de Carole Delga, présidente de la région Occitanie, de Kléber Mesquida, président du conseil départemental de l'Hérault, et du directeur général de l'ARS Occitanie, Pierre Ricordeau.

"J'ai proposé la mairie, car il faut que ce soit simple pour les gens, explique Michaël Delafosse. C'est un parcours sécurisé et bienveillant. Ici, c'est la maison commune. C'est là qu'on doit prendre soin des Montpelliérains et Montpelliéraines !"

Ce sont les sapeurs-pompiers de l'Hérault, déjà en charge de quatre autres centres de vaccination dans le département, qui gèrent tout l'aspect logistique. Une quarantaine de personnes au total (pompiers, infirmières, Croix-Rouge, étudiants pour assurer l'acceuil).

"L'objectif ce n'est pas de faire du nombre, mais de bien faire, explique le contrôleur général Eric Florès, patron du SDIS de l'Hérault. Pour l'instant, on peut vacciner 500 personnes par jour. Mais on est dimensionnés pour accueillir trois à quatre fois plus de monde si il le faut."

... À condition que le nombre de doses suive, lui aussi. Le préfet de l'Hérault, Jacques Witkowski, présent ce jeudi à l'ouverture de ce centre, promet une montée en puissance des doses dans les jours qui viennent.

Un 1er acceuil des patients s'effectue sur le parvis de l'hotel de ville © Radio France - Guillaume Roulland

L'injection s'effectue dans un box individuel © Radio France - Guillaume Roulland