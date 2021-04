Coronavirus : ouverture d'un quatrième centre de dépistage à Marseille, métro Bougainville

Un quatrième centre de dépistage de masse ouvre ce mardi 27 avril à Marseille. Après les trois premiers grands centres de dépistage de Grand Littoral, Carrefour Merlan et Marseille Chanot, ce nouveau site sera situé à la sortie du métro Bougainville dans le 14e arrondissement de la ville. En partenariat avec la RTM, la Métropole et l'Agence régionale de santé, le groupe de laboratoires d'analyse Synlab annonce que ce centre de dépistage sera ouvert du lundi au vendredi de 7h à 11h, puis de 14h à 18h.

Un nouveau centre pour toucher les publics prioritaires

Ce centre de dépistage répond à un souhait de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur de mieux prendre en considération les besoins spécifiques identifiés dans les territoires défavorisés de Marseille, pour toucher les publics prioritaires. Le Docteur Sofiane Benhabib, PDG de Synlab, explique que les études ont mis en avant un manque de dépistage dans ce secteur : "Le groupe de chercheurs du laboratoire Sesstim -Sciences économiques et sociales de la santé et traitement de l’information médicale- de l’université d’Aix-Marseille a effectivement mis en lumière l’insuffisance de dépistages du Covid-19 dans les zones les plus démunies et paradoxalement les plus touchées par le virus."

Situé à la jonction des 3e, 14e et 15e arrondissements de Marseille, le choix du métro Bougainville, fortement emprunté par les habitants et les actifs du secteur, constitue un endroit stratégique. Les dépistages pourront s'effectuer avec ou sans rendez-vous.

Des dépistages pris en charge à 100%

Les personnes cas-contact, celles qui ont un doute car elles ont des symptômes, ou celles qui doivent fournir un test avant de partir en voyage pourront par exemple se présenter. Aucune ordonnance n'est nécessaire et les dépistages sont pris en charge à 100% par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Ces tentes, bien visibles des passants, couvrent une superficie de 50 m2 et pourront accueillir 400 personnes par jour qui viendraient se faire dépister.