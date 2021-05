Coronavirus : ouverture d'un centre de vaccination temporaire à Maugio

Maugio a son centre de vaccination. Il ouvrira à l’espace Morastel, 531 Avenue du 8 Mai 1945, dès mardi 11 mai jusqu'au dimanche 16 mai inclus. Si vous êtes éligibles à la vaccination, il faudra prendre rendez-vous via la plate-forme Doctolib. Les créneaux seront ouverts entre 9h et 17h non-stop. Pendant une semaine, 1.000 doses du vaccin Moderna seront disponibles. Depuis ce lundi, la vaccination est accessible aux personnes de plus de 50 ans. À partir de mercredi, toutes les personnes majeures pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner si des doses de vaccin sont disponibles la veille pour le lendemain.