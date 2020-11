Coronavirus : ouverture d’un " drive" de dépistage au centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit

En raison de la propagation de l’épidémie de Covis-19 et pour soulager les laboratoires d’analyse, un "drive" de tests PCR sera installé le vendredi 6 novembre sur le parking du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit (côté hangar). Ce drive s’adresse exclusivement aux patients symptomatiques et aux cas contacts avérés. Vous ne devez en aucun cas vous y présenter spontanément. L’installation de ce drive est une initiative conjointe de l’association PSE Santé et du centre hospitalier qui a obtenu l’aval de l’Agence régionale de santé (ARS) et de la préfecture du Gard.

Le drive sera ouvert tous les jours, du lundi au vendredi de 9h à 11h. Une quinzaine d’infirmières libérales et de professionnels de santé du centre hospitalier ont été mobilisés pour assurer les tests.

C’est le laboratoire Prolab de Pont-Saint-Esprit-Pierrelatte qui fournira les kits de tests PCR. La ville de Pont-Saint-Esprit assurera de son côté un appui logistique et humain : un agent du CCAS aidera à la prise de rendez-vous en ligne sur le site Prolab.

Le principe d’un " drive" ("conduire" en anglais) signifie que les personnes se feront tester en restant à bord de leur véhicule.

Attention, pas de "libre-service"

Pour aller faire un test, il faut disposer d’une ordonnance de votre médecin traitant ou d’une prescription de l’Assurance maladie et avoir pris rendez-vous préalablement sur le site du laboratoire Prolab (onglet "mon rendez-vous en ligne").

Seules les personnes ayant pris rendez-vous sur le site seront inscrites pour faire le test en drive à l'heure et au jour qui leur auront été donnés (en réponse par le laboratoire à leur inscription sur le site). Les personnes sans rendez-vous ne seront pas testées.

Prise de rendez-vous

Si vous disposez d'un compte Google (Gmail), le lien vous dirigera automatiquement vers la fenêtre de connexion à ce compte. Il faudra alors saisir votre identifiant et votre mot de passe Gmail pour accéder à la page de préinscription pour les tests. Suivez ensuite les instructions précisément et renseignez les coordonnées où l'on peut vous joindre facilement (téléphone et adresse mail courante). Pour plus de précisions, consultez la FAQ en bas de page. Les inscriptions en ligne sont automatiquement fermées quand il n'y a plus de créneau disponible, il vous faudra renouveler la demande ultérieurement.

Les personnes ne possédant pas d'accès à internet peuvent retirer une demande d'inscription papier auprès du CCAS et déposer ensuite le formulaire dans la boite aux lettres du laboratoire Prolab de Pont-Saint-Esprit situé 3, boulevard Gambetta, avec l'ordonnance et l'attestation CPAM.