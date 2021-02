Coronavirus : ouverture du centre de vaccination de Neuves-Maisons

Un démarrage en douceur pour la campagne de vaccination à Neuves-Maisons. Après des semaines où la date d'ouverture a été repoussée faute de doses, le centre a effectué ses 18 premières injections du vaccin Pfizer contre le Covid-19 ce mardi après-midi au centre culturel Jean L'Hôte. En tout, quelques 2.000 rendez-vous ont été décalés dans le Pays Terres de Lorraine. Il faudra au mieux deux à trois semaines pour les honorer mais d'ici là aucun nouveau créneau n'est disponible.

Parmi les vaccinés, il y avait Bernard. Cet habitant de Neuves-Maisons a surtout été surpris d'avoir été appelé pour lui signifier que son rendez-vous allait être honoré. "Je suis soulagé, c'est une précaution en plus", explique le retraité. Un sentiment partagé avec les équipes mobilisées : "il y avait de l'émotion au moment de vacciner les premières personnes de plus de 75 ans dans ce centre. En plus il s'agissait un couple", précise Manuel Guethfreund le coordinateur du centre de vaccination à Neuves-Maisons.

L'intérieur du centre de vaccination contre le Covid-19 à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle) © Radio France - Romain Berchet

Quel avenir pour le centre ?

Les élus locaux tentent de positiver mais ils ne possèdent aucune garantie sur la longévité du centre. "Pour moi c'est irréversible", insiste Filipe Pinho. Le président de la communauté de communes Moselle et Madon reconnaît qu'il est totalement dépendant des livraisons de doses : "il n'y a pas de raison d'arrêter. Si nous avons commencé, nous devons continuer. Si la campagne d'arrête cela voudra dire qu'il n'y a plus de vaccin".