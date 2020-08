Coronavirus : Paris et les Bouches-du-Rhône classés en zone active de circulation du virus

Paris et le département des Bouches-du-Rhône sont désormais classés en zone active de circulation du coronavirus ce vendredi, selon un décret paru au Journal officiel, ce qui permettra aux préfets concernés de prendre des mesures plus restrictives. Les nouveaux cas de contamination montrent une circulation rapide du virus, avec plus de 2.600 nouveaux cas enregistrés en une journée selon les derniers chiffres de la Direction générale de la Santé et 30 nouveaux clusters identifiés.

Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, invité de France Inter ce vendredi matin a rappelé que ces deux zones étaient particulièrement suivies. "Il y a beaucoup de monde, ce sont des zones de densité urbaine, où il y a beaucoup de flux de population et beaucoup de transport", a-t-il expliqué.

Restriction de circulation et fermeture provisoire d'établissements

Le classement des deux agglomérations en zone active du virus permet aux préfets d'interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif dans certaines zones, selon la loi du 9 juillet organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire.

Les autorités peuvent également ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, bars ou restaurants notamment.

Le directeur général de la Santé s'inquiète également des indicateurs de circulation du virus, "qui sont particulièrement mauvais". Jérôme Salomon recommande donc toujours de respecter "les outils de la prévention", les gestes barrières notamment, avec "le lavage des mains, la distance minimale d'un mètre et le port du masque t la méfiance envers tout ce qui peut être à risque".

"Il n'est pas question d'attendre les morts", "il faut réagir avant qu'il y ait des morts plusieurs semaines après les premiers cas, les premières hospitalisations, les premiers passages en réanimation", alerte enfin Jérôme Salomon "pour éviter une deuxième vague".