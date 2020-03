Coronavirus : "Paris n'a pas conscience de nos besoins", l'appel au secours de l'hôpital de Metz-Thionville

Département le plus touché par l'épidémie après l'Alsace, la Moselle pousse un cri d'alarme et se sent oubliée. La directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville estime que son établissement est arrivé quasiment à saturation mais que le gouvernement français ne le réalise pas.