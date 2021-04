Coronavirus : Paris suspend "jusqu'à nouvel ordre" tous les vols entre le Brésil et la France

Le gouvernement français suspend "jusqu'à nouvel ordre" les liaisons aériennes entre le Brésil et la France, où le variant dit "brésilien" du coronavirus se propage, a annoncé mardi le Premier ministre Jean Castex devant l'Assemblée nationale. "Nous constatons que la situation s'aggrave et nous avons décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France", a déclaré le chef du gouvernement, interpellé par le député LR du Bas-Rhin Patrick Hetzel.

Variant brésilien plus transmissible et plus résistant aux vaccins

Avec plus de 66.000 décès enregistrés en mars, le Brésil est aujourd'hui le troisième pays le plus touché par la pandémie après les Etats-Unis et l'Inde. Le variant du Covid-19 apparu dans le pays, nommé P.1, jugé plus transmissible et plus résistant aux vaccins selon une étude de l'Association brésilienne des soins intensifs (AMIB) dévoilée dimanche 11 avril, y est désormais majoritaire.

Les spécialistes parlent d'"échappement immunitaire" : "En clair", explique dans Le Parisien le virologue Bruno Lina, membre du conseil scientifique, "alors qu'on sait que la vaccination marche très bien sur le mutant anglais, on voit une perte de protection avec les variants brésilien et sud-africain". D'après Santé publique France toutefois, ce variant est encore minoritaire en France, "aux alentours de 0,5 % selon notre dernière enquête Flash" précise Bruno Lina.