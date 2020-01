Coronavirus : pas d'inquiétude à l'hôpital de Périgueux

Les Périgourdins ne s'inquiètent pas trop de l'épidémie de coronavirus. A l'hôpital de Périgueux, les urgences ne sont pas surchargées, et le Samu ne reçoit qu'une dizaine d'appels par jour environ "pour demander des conseils".

Dordogne, France

Le coronavirus n'inquiète pas spécialement les Périgourdins. Les urgences de Périgueux ne sont pas davantage surchargées par l'arrivée du virus en France et le Samu ne reçoit qu'une dizaine d'appels par jour "pour demander des conseils", explique le docteur Jean-Paul Lorendeau, responsable du Samu/Smur à l'hôpital de Périgueux.

"La régulation des urgences nous appelle parfois, pour des patients qui présentent des difficultés respiratoires et de la fièvre", explique le responsable du Samu/Smur à l'hôpital de Périgueux. Jean-Paul Lorendeau et ses équipes se renseignent alors d'un éventuel voyage récent du patient. Si ça n'est pas le cas, la suspicion est immédiatement écartée. Aucun cas suspect n'a été repéré pour le moment en Dordogne.

"Si je reçois un colis de Chine, est ce que j'ai un risque d'attraper le virus ?" c'est l'une des questions que posent certaines personnes en appelant le 15. Les médecins de régulation du Samu de la Dordogne expliquent que non, "le virus se transmet par la salive". Le Samu 24 reçoit une dizaine d'appels par jour environ, pour ce type de renseignement. Pour rappel, si vous avez des symptômes qui pourraient ressembler à ceux du coronavirus, comme de la fièvre, il faut appeler le 15 et ne surtout pas vous rendre aux urgences.

Le virus a déjà contaminé près de 4500 personnes et fait 106 morts en Chine. Trois cas ont par ailleurs été découverts en France : un à Bordeaux et deux autres à Paris. Ces trois personnes étaient récemment en voyage en Chine. Elles sont actuellement hospitalisées et "iraient mieux" selon les médecins. Un quatrième cas a été détecté mardi 28 janvier à Paris. Il est dans un "état sévère".