Coronavirus : pas de cas confirmés dans le Nord-Pas-de-Calais selon le docteur Olivier Robineau

Tourcoing, France

Pour le médecin, "le risque pour un habitant du Nord-Pas-de-Calais d'être contaminé par ce virus est modéré mais il existe tout de même. Il faut rester calme et serein."

Olivier Robineau estime que les prochains cas concerneront toujours des gens qui rentrent de Chine. "C'est la chose la plus importante d'ailleurs pour le diagnostic". Et de préciser que "la première cause de fièvre et de toux dans la région prochainement sera probablement la grippe plutôt qu'un autre virus".

"

Plus grave que la grippe mais moins que le SRAS"

Le médecin spécialiste des maladies infectieuses indique par ailleurs que le CHU de Lille sera en première ligne en cas d'épidémie dans le Nord-Pas-de-Calais, avec le renfort si nécessaire du centre hospitalier de Tourcoing doté d'un service dédié aux maladies infectieuses. Olivier Robineau se veut donc rassurant : pour l'instant, la mortalité dûe au coronavirus est inférieure à 3% alors qu'elle était de plus de 10% pour le SRAS en 2002 -2003.