Coronavirus : pas de cas en Corse mais une vigilance accrue

La France est donc désormais au stade 2 en ce qui concerne les mesures à prendre pour lutter contre la propagation du Coronavirus. Le stade 1 consistait à ralentir l’arrivée du virus sur le territoire national, le stade 2 indique que le virus est désormais présent et qu’il circule dans quelques territoires, appelés des clusters.

Conséquences, toutes les manifestations regroupant plus de 5000 personnes doivent être annulées et les mesures strictes de confinement ne sont plus recommandées.

La Corse va, pour sa part, bénéficier de mesures territorialisées. Le virus n’est pas présent sur l’île à l’heure où nous écrivons ces lignes, les sept cas « possibles » recensés samedi ont été testés négatifs. L’éviction des élèves, professeurs et personnels de l’Education nationale, ayant séjourné dans des zones à risque, reste donc d’actualité pour une durée de quatorze jours à compter de leur retour sur le territoire. Cela représente à ce jour quelques dizaines de personnes.

L’académie de Corse affirme que tout sera mis en place afin de garder le lien entre les élèves et leur classe, notamment grâce au numérique.

Le préfet de région Franck Robine a lui rappelé que les parents devant garder leur enfant à la maison pourront bénéficier d’une autorisation exceptionnelle pour ne pas se rendre à leur travail.

Les hôpitaux insulaires ont mis en place un accueil spécifique pour les patients « à risque », voire pour d’éventuels malades. Les deux hôpitaux ont désormais des lits et des chambres dédiés, ils sont également en capacité d’effectuer eux-mêmes les prélèvements. Pour le moment les analyses sont toujours envoyées à Marseille mais elles devraient pouvoir être traitées sur place dès la fin de semaine.