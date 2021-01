Coronavirus : pas de foyer détecté sur l'agglomération de La Rochelle avec l'analyse des eaux usées

Agir rapidement en cas de détection d'un foyer de coronavirus. C'était l'idée à la base à la mi-juillet, avec le début d'analyses des eaux usées sur l'agglomération de La Rochelle. Quand on sait que l'on peut repérer le virus dans les déjections humaines plusieurs jours avant l'arrivée des symptômes, l'outil semblait prometteur pour combattre la propagation de la maladie.

Depuis, cette expérimentation est menée aussi sur 150 autre sites en France. Six mois après qu'en est-il à La Rochelle ? Est-ce que cet outil a été performant ? A t-il permis de déceler un cluster ? On fait le point.

Station d'épuration de Port-Neuf à La Rochelle © Radio France - Gérald Paris

Déjà si la fréquence des analyses était tous les 15 jours en juillet, ce rythme a augmenté dès le mois d'octobre, avec une analyse par semaine, puis le début de l'année 2021, deux tests par semaine sont réalisés. Pour Philippe Cailbault, directeur du service assainissement de la station"Il fallait bien sûr être plus réactif avec un virus de plus en plus présent."

L'idée c'est d'avoir un coup d'avance sur le virus pour bloquer la chaîne de contamination

Pour David Baudon, le maire de la Jarrie, conseiller délégué en charge des eaux usées à la communauté d'agglomération, c'est un outil qui permet de cerner un foyer de contamination au virus avant même qu'il ne se déclare. "L'idée, c'est de pouvoir isoler au plus vite les personnes touchées pour bloquer la chaîne de contamination. C'est un coup d'avance sur le virus."

Concrètement, si dans des grands centres urbains comme Paris ou Marseille, cela a fait ses preuves, à l'échelle de l'agglomération de La Rochelle, en six mois, il n'y a pas vraiment eu de taux élevés décelés.

Pour Philippe Cailbault, "Il y a bien eu un pic en novembre, mais il est très vite redescendu. Cela n'était pas significatif, et surtout pas exploitable. Sorti de ce pic, non pas d'alerte particulière, c'est un peu à l'image de notre département où le virus circule moins qu'ailleurs depuis le mois de mars."