Coronavirus : pas de commande de vaccins cette semaine pour les médecins libéraux, les syndicats furieux

"Une décision aberrante, incompréhensible." Les syndicats de médecins libéraux sont furieux après une note envoyée dimanche soir par le ministère de la Santé aux médecins et aux pharmaciens. Dans ce courrier, il est écrit que "pour la semaine du 8 mars, la commande ne sera ouverte que pour les besoins propres des officines, il ne sera pas possible de prendre des commandes pour les médecins compte tenu du nombre de doses livrées par AstraZeneca (environ 28.000 flacons disponibles à la commande)". Cette restriction est la conséquence de l'ouverture de la vaccination en pharmacie "à compter de la semaine du 15 mars", et même dès la fin de cette semaine "dans les 18 départements à la plus forte circulation épidémique".

Mais l'annonce passe mal chez les médecins libéraux qui s'apprêtaient à commander leurs doses pour une quatrième semaine consécutive. Dans un communiqué, le syndicat MG France accuse ainsi la Direction générale de la Santé de "détourner les doses prévues pour les généralistes vers les pharmacies". "Cette décision, si elle devait être confirmée, entrainerait la nécessité de décommander tous les rendez-vous prévus dans les cabinets."

La CSMF, première organisation de la profession, est également en colère : "le ministère de la santé décide de supprimer les doses de vaccin pour les médecins, qu'ils ont habituellement toutes les semaines, pour les attribuer aux pharmaciens la semaine prochaine ! S'imagine-t-il que multiplier les vaccinateurs va multiplier les doses ?" Pour le syndicat, cette décision met les médecins "dans l'obligation d'annuler des rendez-vous déjà pris entre le 18 et le 26 mars".

"La campagne vaccinale ne va donc pas s'accélérer comme nous le pensions" mais au contraire "stagner, voire ralentir avec (ces) annulations et reprogrammations incertaines", prédit le syndicat Jeunes Médecins. De son côté, le syndicat Union française pour une médecine libre (UFMLS) "demande instamment au ministre de la Santé de réagir et de stopper cette décision vécue comme une insulte par la profession".

Deux syndicats réclament la démission du directeur général de la Santé

Le Syndicat des médecins libéraux (SML) juge aussi cette décision "totalement contre-productive et scandaleuse alors que les médecins libéraux s'engagent de plus en plus nombreux dans la vaccination et y ont consacré leur week-end". Une décision qui passe d'autant plus mal qu'à "aucun moment les syndicats médicaux n’ont été informés de cette décision, y compris lors de la réunion hebdomadaire qui s’est tenue encore ce vendredi avec les équipes du ministère de la Santé", d'après le SML. Il "demande la démission du Directeur général de la Santé", qui a commis "la faute de trop" en cédant "au caprice des pharmaciens".

Idem pour le syndicat MG France qui "demande que soit mis fin aux fonctions des responsables de cette décision invraisemblable, dont (...) Jérôme Salomon".

Contactée, la Direction générale de la Santé n'a pas encore répondu à nos sollicitations.