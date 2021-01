Coronavirus : pas de couvre-feu avancé à 18 heures dans les Deux-Sèvres

Pas de couvre-feu avancé à 18 heures dans les Deux-Sèvres où la situation sanitaire s'aggrave de jour en jour. Le taux d'incidence continue d'augmenter. Il est désormais à 215 cas pour 100.000 habitants. "La question peut se poser dans les jours qui viennent", indique ce vendredi 8 janvier Emmanuel Aubry, le préfet des Deux-Sèvres.

On verra au regard de l'évolution du taux d'incidence si la réponse adaptée peut être ou pas un couvre-feu plus tôt. Pour l'instant ce n'est pas le cas - Emmanuel Aubry, préfet des Deux-Sèvres

"L'important est que nos mesures soient prises en fonction de l'effet attendu", poursuit Emmanuel Aubry. Dans tous les cas, il y aura des concertations. "Pour savoir si c'est pertinent ou pas, quel est l'état d'esprit. Nous avons des caractéristiques de territoire rural, quelque fois de territoire urbain. La population ne se comporte pas de la même façon lorsqu'on est dans une grande métropole de plus d'un million d'habitants ou lorsqu'on est dans un village tranquille des Deux-Sèvres et donc ce sont tous ces éléments qui sont pris en compte".

Le préfet des Deux-Sèvres qui demande à ce que "les interactions sociales, les contacts que nous pouvons avoir les uns avec les autres soient le plus restreint possible. Et que nous soyons attentifs au respect des gestes barrières".

161 vaccinations pour le démarrage de la campagne

Les Deux-Sèvres comptent 105 hospitalisations à cause du covid-19 dont cinq en réanimation. En parallèle la vaccination s'est poursuivie ce vendredi. Une quarantaine de personnes ont notamment été vaccinées à l'Ehpad de Moncoutant. Lors du démarrage de la campagne ce jeudi 7 janvier, le bilan est de 161 personnes de publics prioritaires vaccinées.