Après les annonces du Premier ministre sur l'extension du couvre-feu à 38 nouveaux départements, le Préfet de la Moselle annonce la fermeture des bars et restaurants à 22h à Metz et dans toute l'agglomération messine à compter de ce samedi. Il n'exclut pas le couvre-feu pour la semaine prochaine.

Coronavirus : pas de couvre-feu mais fermeture des bars et restaurants à 22h à Metz et environs

En raison de la progression de l'épidémie de coronavirus, le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé ce jeudi après-midi pour affirmer que "la situation était grave" et pour annoncer le couvre-feu pour désormais 54 départements français, soit 46 millions d'habitants. C'est le cas de nos voisins de Meurthe-et-Moselle et d'Alsace qui devront rester chez eux entre 21h et 6h du matin à compter de ce samedi et pour une durée de 3 semaines.

Bars et restaurants fermés à 22h dans les 44 communes de Metz Métropole

Ce seuil d'alerte maximale ne concerne pas en revanche la Moselle. Mais lors d'un point presse ce jeudi soir, le Préfet de la Moselle, Laurent Touvet, a annoncé, comme cela était pressenti depuis mercredi, la fermeture des bars et restaurants à 22h à Metz et dans toute l'agglomération messine, soit 44 communes, à partir de ce samedi. Les établissements devront également tenir à jour un registre des clients avec nom et numéro de téléphone pour pouvoir les rappeler en cas de contamination. Le préfet n'exclut pas le passage de la Moselle en couvre-feu la semaine prochaine.

Le taux d'incidence progresse : 163 cas pour 100.000 habitants à Metz

Le Préfet justifie cette décision par la progression continue de l'épidémie. Le taux d'incidence fait état désormais de 163 cas de contamination pour 100.000 habitants. La semaine dernière, lors du passage de la Moselle en zone rouge, ce taux d'incidence était situé entre 90 et 100 cas.

Horaires élargis du port du masque à Metz, Montigny et Thionville dès 7h du matin

A Metz, Thionville et Montigny-les-Metz, le Préfet annonce aussi l'élargissement des horaires de port du masque. Ce sera désormais à partir de 7h du matin ( et plus 10h). Par ailleurs, les buvettes seront fermées dans les stades et les enceintes sportives. Enfin, le port du masque sera obligatoire dans les cimetières les 31 octobre et 1er novembre, pour la Toussaint.