Coronavirus : pas de nouveaux foyers épidémiques en Sarthe

Alors que nouveaux "clusters" sont signalés dans l'ouest de la France, il n' y a pas pour l'instant de nouveau foyer de contamination en Sarthe. Pour éviter la propagation du virus, des brigades sanitaires de la CPAM contactent les proches des malades et les incitent à se faire dépister.

Image d'illustration : les brigades sanitaires contactent les proches des malades et les incitent à se faire dépister

34 cas de Covid-19 confirmés dans un abattoir de Fleury-lès-Aubrais, près d'Orléans, 69 nouveaux cas dans un autre abattoir près de Saint Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, le virus continue de se propager. Dans notre département, il n'y a pas de nouveau foyer épidémique recensé selon Patrick Rouyer, le directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe : "Il n'y a pas de cluster en Sarthe pour le moment mais nous restons vigilants".

Est-ce que la découverte de 25 nouveaux foyers épidémique en France l'inquiète ? "Cela veut dire surtout que le système de surveillance a bien fonctionné", constate Patrick Rouyer.

45 personnes contactées en Sarthe par les brigades sanitaires

C'est pour limiter au maximum la propagation du virus que des brigades sanitaires ont vu le jour avec le déconfinement. En Sarthe, elles mobilisent une cinquantaine d'employés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Leur rôle : appeler toutes les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec un malade ou un cas suspect. "Ce sont les médecins ou les hôpitaux qui nous font remonter l'information. Le malade potentiel est invité à donner les contacts des personnes, proches ou collègues qu'il a fréquentées. Ensuite, notre brigade sanitaire appellent ces personnes. D'abord pour les prévenir qu'elles ont été en contact avec une personne potentiellement malade. Ensuite pour les inciter à se faire dépister dans un des centres du département".

En revanche, il n' y a pas de système de "drive" en Sarthe. Ces laboratoires où les personnes sont directement testées dans leur voiture. Depuis la mise en place de ces brigades en Sarthe, huit cas suspects ont été détectés et 45 de leurs proches ont été contactés pour se faire dépister. Ce n'est qu'une incitation car il y n'y a aucune obligation à le faire. Mais selon Patrick Rouyer, "aucune des personnes contactées n'a refusé de le faire. Elles comprennent bien qu'il s'agit de la santé de leurs proches ou de leurs collègues, comme par exemple dans le cas de ces clusters découverts dans les abattoirs".

Protection des données

L'une des interrogations porte sur la protection des données médicales. "Les informations dont nous disposons restent limitées, explique le directeur de la CPAM de la Sarthe. Tout notre personnel est soumis au secret médical. Il s'engage en signant le contrat de travail et s'expose à de lourdes sanctions judiciaires en cas d'infraction et depuis 75 ans que la Sécurité sociale existe nous n'avons jamais eu de problème de non respect du secret médical".