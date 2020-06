Coronavirus : pas de reprise de l'épidémie en Alsace, depuis le déconfinement

La deuxième vague tant redoutée par le personnel hospitalier en Alsace n'a pas lieu pour l'instant. Le Covid-19 en recul en Alsace. Un mois presque jour pour jour après les mesures de déconfinement, le virus circule moins. Que ce soit dans le Bas-Rhin ou le Haut-Rhin, les hospitalisations, y compris en réanimation sont en baisse, tout comme le nombre de décès. Et il y a peu de nouveaux cas testés positifs.

Peu de cas positifs testés

Il y a plus d'une centaine de sites de dépistage en Alsace et peu de cas positifs. Dans les laboratoires de ville et dans les hôpitaux, il y a 0,9% de cas positifs dans le Bas-Rhin et 1,3% dans le Haut-Rhin ce qui est très peu. On était à plus de 50% de cas positifs au plus fort de l'épidémie.

4 patients sont passés aux urgences ce mardi 9 juin, pour suspicion de Covid .

Nombre de personnes positives au Covid-19 dans les laboratoires - agence Régionale de Santé

Un recul des hospitalisations

Le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 est aussi en recul. Au 9 juin : il restait 850 patients hospitalisés pour Covid-19 en Alsace. 35 personnes sont toujours en réanimation, contre 53, ce lundi 8 juin, selon les chiffres de santé publique France.

Au 9 juin : 1.434 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie en Alsace. On a pas enregistré de nouveaux décès en 24 heures.

Enfin, le contrôle de tracing assuré par l'assurance maladie ne relève que 3 nouveaux patients confirmés dans le Bas-Rhin et 2 dans le Haut-Rhin à la date du 7 juin.

Le nombre d'hospitalisations entre les 1er et 7 juin par départements © Visactu