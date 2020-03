Coronavirus : "pas de risque" à aller voir ses proches en EHPAD, explique une directrice d'établissement

Avec le coronavirus, le risque de contaminer d'autres personnes, bien involontairement, existe. On sait que les personnes âgées sont plus fragiles face aux virus. Pour autant, pas question de céder à la psychose, les risques sont limités tant que l'on respecte des règles basiques de protection. C'est ce qu'explique Marie-Pascale Mongaux, directrice de trois EHPAD (Etablissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes) à Maromme, Montville et à Notre-Dame-de-Bondeville : "Il y a une responsabilisation des familles : pas de jeunes enfants, pas trop de visite, un lavage des mains à l'entrée..."

Des "mesures barrières"

Quelques mesures "barrières" sont toutefois mises en place : "On a limité les heures de visite et il y a un registre des entrées. Il faut être très vigilant et ne pas prendre de décisions trop vite, il faut être mesuré et réfléchi", détaille la directrice.

Pour l'instant, il n'y a aucune obligation de fermeture, quelques établissement ont fermé leurs portes aux visites mais cela reste du cas par cas.